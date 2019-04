Ongeloof bij PSV'er: "Het is natuurlijk een heel ander niveau"

Michal Sadílek krijgt dit seizoen al meer speeltijd bij PSV dan hij vooraf had verwacht.

De negentienjarige middenvelder van beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de Eindhovenaren en is verheugd dat hij het vertrouwen krijgt van trainer Mark van Bommel. "Ik kan het soms zelf niet geloven wat ik dit seizoen al heb meegemaakt", aldus de Tsjech.



"Als iemand mij voor de competitie had gezegd dat ik wedstrijden in het eerste en zelfs in de zou spelen, dat ik een rol heb in de titelstrijd, dan had ik gezegd: ben je gek of zo? " zegt Sadílek in gesprek met Voetbal International. "Nu ik er ben, moet ik er ook staan op het veld, nu moet ik een man zijn. Dat eis ik van mezelf."



De middenvelder speelde vorig seizoen nog bij de Onder-19, volgens Sadílek 'kindervoetbal' in vergelijking met wat hij nu voor zijn kiezen krijgt. "Voetballen tegen spelers van het kaliber Frenkie de Jong of Ivan Perisic van is natuurlijk een heel ander niveau", aldus de jongeling, die geniet van het feit dat hij nu al op een hoog niveau mag acteren.



"Vorig jaar keek ik nog op tv naar Perisic op het WK, zag ik hem scoren in de finale tegen Frankrijk. Een half jaar later speel ik in Milaan tegen hem, dat is natuurlijk fantastisch", aldus Sadílek. PSV hervat donderdagavond de spannende titelrace met en gaat op bezoek bij , de huidige nummer acht van de .