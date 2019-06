Neymar zit nog dieper in de problemen en staat voor volgend conflict

Neymar zit volgens diverse Braziliaanse media met een nieuw probleem opgescheept.

De aanvaller van Paris Saint-Germain, die momenteel verwikkeld is in een verkrachtingszaak, zou miljoenen euro's verschuldigd zijn aan de Braziliaanse belastingdienst. De fiscus zou voor zestien miljoen euro beslag hebben gelegd op verschillende eigendommen van de Braziliaan.



Neymar zou deze som geld verschuldigd zijn naar aanleiding van zijn transfer in 2013 van naar . De belastingdienst wil het verhaal niet bevestigen en de woordvoerder van Neymar wil geen commentaar geven. Enkele jaren geleden moest Neymar een bedrag van ongeveer honderdduizend euro overmaken vanwege achterstallige belastingen.



Later werd ook nog eens een bedrag van veertig miljoen aan vermogen bevroren, ook vanwege zijn overstap naar Barcelona. Het is niet de enige tegenslag waarmee Neymar de laatste tijd te maken heeft gehad. Onlangs raakte de aanvaller ernstig geblesseerd en moet hij de Copa América laten schieten, terwijl hij door een model wordt beschuldigd van verkrachting.



Najila Trindade stelt dat Neymar haar medio mei in een hotel in Parijs heeft verkracht. De 27-jarige aanvaller zou agressief zijn geworden en haar met geweld tot seks hebben gedwongen. Neymar ontkent alle aantijgingen en stelt dat hij slachtoffer is van afpersing. Daarnaast wordt de dribbelaar gelinkt aan een vertrek bij . Eigenaar Nasser Al-Khelaifi klaar zou zijn met de sterallures van de aanvaller.