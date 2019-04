"Misschien ben ik zelf wel getuige van een nieuwe stunt tegen PSV"

Fran Sol neemt donderdagavond tijdens het thuisduel van Willem II met PSV afscheid van de fans van de Tilburgse club.

De spits verkaste afgelopen winter naar Dynamo Kiev, waardoor veel fans vreesden dat het bergafwaarts zou gaan met de club. Sol ziet echter ook dat diens vervanger Alexander Isak erg goed presteert bij de Eredivisionist.



"Dynamo Kiev is precies wat ik wilde. Ik kan niet gelukkiger zijn. Voor heeft het toch ook fantastisch uitgepakt. Technisch directeur Joris Mathijsen deed het geweldig door Alexander Isak als mijn vervanger te halen. Dat is een geweldige aanvaller, een groot talent, die een heel hoog niveau gaat halen", zegt de Spanjaard in gesprek met het Brabants Dagblad.



Sol volgt de verrichtingen van Willem II nauwgezet. "Zeker in de bekerfinale, die we vorig seizoen ook al bijna haalden. En tegen ben ik misschien zelf wel getuige van een nieuwe stunt", doelt hij op de 5-0 overwinning van vorig seizoen, toen Sol een hattrick produceerde. De aanvaller voelt zich thuis bij Dynamo Kiev, maar erkent dat hij ook veel mist van Nederland en Willem II.



"Ik woon in een prachtig appartement in het centrum van de stad. Kiev is toch meer te vergelijken met Madrid. Het is een prachtige stad. Er is veel te doen. Mijn familie is er erg tevreden", aldus Sol, die tot medio 2023 heeft getekend bij Dynamo Kiev. De 27-jarige aanvaller speelde in totaal 88 wedstrijden voor Willem II, met 47 doelpunten en zes assists als resultaat.