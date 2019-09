Media loven Ajax: "Een zoektocht naar de vakantieliefde van vorig jaar"

Ajax is de groepsfase van de Champions League overtuigend begonnen en de Nederlandse media zijn dan ook onder de indruk.

Op een manier die deed denken aan de Europese campagne van vorig seizoen was de ploeg van trainer Erik ten Hag dinsdagavond te sterk voor het Franse OSC: 3-0. De kranten in Nederland zijn daags na de ruime overwinning in de Johan Cruijff ArenA lovend over de start van . 'Bliksemstart', zo kopt De Telegraaf woensdag. "Het elftal van Erik ten Hag koppelde tegen de Fransen een sluitende tactiek aan een ongekende passie, een moordend tempo en het ene na het andere technische hoogstandje."

De klinkende zege zorgde voor de gewenste (en noodzakelijke) vliegende start in Groep H van de , 2,7 miljoen euro en de broodnodige punten voor Nederland op de coëfficiëntenlijst van de UEFA", benadrukt het dagblad. Het Algemeen Dagblad komt met de inventieve tekst 'Met brille langs Lille' op de voorpagina van het sportgedeelte. "Ajax liep vooruit waar het maar even kon, met en zonder bal, vol overgave en met het geliefde combinatiespel. De Amsterdammers willen niet anders, kunnen niet anders. Ook al speelde het bij vlagen daarmee Lille in de kaart, dat continu loerde op de snelle tegenaanval.

Van een afwachtende, berekenende eerste wedstrijd was dan ook geen moment sprake", luidt de analyse van het dagblad. "Ajax speelde als een hecht geheel, waarbij spelers voor elkaar vuile meters wilden maken, om eenmaal in balbezit elkaar weer snel op te zoeken. En met individuen die zich opnieuw vol vernuft en klasse aan de wereld toonden. Ajax zette met wervelend aanvalsvoetbal de nieuwe reis door het hoofdtoernooi van de Champions League in gang. Over twee weken wacht in de volgende halte. Op jacht naar een nieuwe flitsende avond."

Op het einde van Prinsjesdag waren de Ajacieden weer de koningen van hun voetbalrijk, bij het opmaken van de balans na weer een sprankelende avond", zo valt woensdag in de Volkskrant te lezen. "Ajax begon overtuigend en vol vuur aan het avontuur dat ogenschijnlijk nooit zo mooi kan zijn als vorig seizoen, toen de ploeg in de halve finale tegen vijf seconden verwijderd bleef van de eindstrijd. Het Europese seizoen is als een zoektocht naar de vakantieliefde van vorig jaar, van wie het alleen de vraag is of ze weer op de plek van de romantiek vertoeft. Maar de eerste stap naar de roze horizon is met verve gezet."

Ook Trouw komt superlatieven tekort. "In het stadion dat zich had gevuld met dromen van weer een mooi Europees seizoen, steeg ook dinsdagavond de vertrouwde jubel op. Nee, het is te vroeg om van dat moois te dromen, het mag en kan misschien wel helemaal niet, maar de cijfers van Ajax na de eerste schreden in de nieuwe groepsfase mochten er zijn. Niet alles klopte bij het nieuwe Ajax, zeker niet, maar de Latijns-Amerikaanse kracht betaalde zich ten volle uit."