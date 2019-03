'Marcelo verlaat Real Madrid en gaat een miljoen per maand verdienen'

De wegen van Marcelo en Real Madrid gaan scheiden, zo verzekeren Italiaanse media donderdagavond.

Volgens onder meer La Stampa hebben de linksback en Juventus een voorakkoord gesloten over een verbintenis tot 30 juni 2023. Met een jaarsalaris van naar verluidt twaalf miljoen euro zal hij een van de best verdienende spelers worden.



Spaanse media verzekeren al enige tijd dat Marcelo enkele weken geleden aan het bestuur van Real Madrid te kennen heeft gegeven dat hij aan het einde van het seizoen een andere uitdaging wil aangaan. Sinds de komst van Santiago Solari verkeert de Braziliaan niet in goeden doen meer. Liefst elf ploeggenoten van Real Madrid maakten onder de opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui meer minuten in de hoofdmacht dan de Braziliaan: 1.155 minuten.



Marcelo is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan de 22-jarige Sergio Reguilón, die op 11-jarige leeftijd bij de club kwam en bij Real Madrid Castilla al kennismaakte met Solari. In de laatste drie duels van Real Madrid, waarin de Koninklijke alle nog mogelijke prijzen verspeelde, kwam Marcelo niet één seconde in actie.



Marcelo liet enkele weken geleden aan algemeen directeur José Ángel Sánchez zijn ontevredenheid over zijn situatie blijken en gaf tevens aan dat hij in de zomer van club wilde veranderen. Cristiano Ronaldo zou Juventus hebben verzocht om zijn voormalig ploeggenoot naar Turijn te halen, al zal hij niet goedkoop zijn. De verbintenis van de bijna 31-jarige Braziliaan loopt pas in de zomer van 2022 ten einde.