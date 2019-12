Lukaku en consorten verbolgen: "Onacceptabel, dit voedt het probleem"

Romelu Lukaku en zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello zijn verbolgen over een omstreden krantenkop van Corriere dello Sport.

De Italiaanse krant zette donderdagochtend boven een artikel over Lukaku en Chris Smalling de woorden 'Black Friday' tot ongeloof van internationale media en miljoenen mensen op social media. Ook Pastorello is geschokt.

"Ik ben een Italiaan en schaam me hier diep voor", zegt Pastorello in gesprek met Sky Sports. "Ik wil het echter niet over individuele gevallen hebben. Racisme is namelijk een groot cultureel probleem. Het lijkt soms alsof we in 1920 leven."

Ook Lukaku reageerde verbolgen, aldus Pastorello. "Voor Romelu is dit een zeer gevoelig onderwerp. Toch vind ik dat hij er goed mee omgaat. Hij reageert altijd erg sterk en krachtig."

Michael Yormack van Roc Nation Sports, een andere vertegenwoordiger van de Belgische aanvaller, is eveneens verbijsterd. "Ik ben geschokt, teleurgesteld eigenlijk. Bijna in ongeloof."

"Wij van Roc Nation Spots hebben drie keer gesproken met de . Ik weet dat ze eerdere deze week nog met een brief kwamen tegen racisme, maar met alle respect: het had geen enkele waarde. Het is één ding om iets te zeggen, maar je moet zo'n brief ook kracht bij zetten met acties."

"Ik was erg teleurgesteld in de kop. Ik begrijp dat de inhoud van het stuk niet goed vertegenwoordigd wordt door de kop, maar dan kan dit alsnog niet gebeuren. Zo'n ongevoeligheid kan niet."

"Deze krant mag dit niet laten gebeuren. Het is onacceptabel. Dit voedt het probleem (van racisme, red.). En men denkt dat het om een paar mensen gaat in Italië. Raad eens? Dit probleem is wijdverspreid en is de laatste Jaren alleen maar erger geworden."