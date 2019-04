Lof voor prestatie van Ajax vanuit Eindhoven: "Er zijn grenzen verlegd"

Ook in Eindhoven heeft men gezien hoe Ajax dinsdag op fraaie wijze afrekende met Juventus in de kwartfinales van de Champions League.

verzekerde zich door een 1-2 overwinning in Turijn van een plekje in de halve finales en de wedstrijd is ook in Eindhoven niet onopgemerkt voorbijgegaan. Algemeen directeur Toon Gerbrands van sprak zich niet lang na afloop lovend uit over de prestaties van de titelconcurrent en hij gaat ervan uit dat zijn club op de lange termijn ook zal profiteren van de prestaties van de Amsterdammers.



"Groot respect en waardering voor dit resultaat van Ajax. Lang voor onmogelijk gehouden dat een Nederlandse club dit kon bereiken. Er zijn grenzen verlegd. Ontzettend knap dat dit is gelukt. Het Nederlands voetbal zal hiervan profiteren", spreekt de sportbestuurder zich uit via Twitter. Ajax kan zich nu op gaan maken voor een halve finale tegen of , terwijl in een eventuele finale de tegenstander zou kunnen zijn.



De prestatie van de manschappen van Erik ten Hag is ook in Catalonië binnengekomen: "Ajax kan zeker de finale halen en hem winnen. Het is geen verrassing dat ze in de halve finale staan, ze hebben een spectaculair team. gold voor aanvang van het tweeluik als de favoriet, maar Ajax heeft zijn plek verdiend", was ook Sergio Busquets lovend tegenover verslaggevers.



Barcelona was zelf dinsdag met 3-0 te sterk voor en plaatste zich daardoor na drie seizoenen afwezigheid weer eens voor de halve finales van het miljardenbal. Busquets hoopt echter dat er nog meer in het vat zit: "We zijn positief over de resultaten van vanavond, het was een goede prestatie. We zijn blij dat we weer terug zijn, maar nu moeten we ook doorgaan."