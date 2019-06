'Liverpool keert terug voor wereldkampioen en biedt vier miljoen per jaar'

Nabil Fekir was vorig seizoen dicht bij een overstap naar Liverpool, voordat een overgang op het laatste moment afketste.

The Reds lijken de spelmaker van echter nog niet vergeten te zijn en diverse media berichten donderdagochtend over hernieuwde interesse van in de Frans international.



Volgens Le Progrès en La Gazzetta dello Sport heeft Liverpool zich inmiddels opnieuw gemeld bij de zaakwaarnemer van Fekir, die vorig jaar met les Bleus de wereldtitel won. De -winnaar zou de 25-jarige middenvelder al een vijfjarig contract, tegen een jaarsalaris van vier miljoen euro, hebben voorgelegd.



De door Lyon gewenste transfersom kan echter nog wel voor complicaties zorgen. Liverpool was vorig jaar rond voor een bedrag van zestig miljoen euro, maar is niet van plan om die som deze zomer opnieuw op tafel te leggen. Fekir ligt nog maar een jaar vast bij les Gones en zou daarom na het aankomende seizoen gratis van club kunnen wisselen.



Jean-Michel Aulas, de preses van les Gones lijkt echter niet onder de indruk van dit feit en heeft een transfersom van minstens vijftig miljoen euro in gedachten. Liverpool heeft echter mogelijk nog een andere manier om een deel van dit bedrag op te hoesten: de Engelsen spelen op 31 juli in het Zwitserse Geneve op vriendschappelijke basis tegen Lyon en de inkomsten van die wedstrijd zouden gebruikt kunnen worden om de uiteindelijke transfersom wat omlaag te krijgen.