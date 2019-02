Lichaam gevonden in vliegtuigwrak van Emiliano Sala

In het vliegtuigwrak dat Emiliano Sala vervoerde, bevindt zich een lichaam, zo heeft de Britse Luchtvaartinspectie bekendgemaakt.

De Argentijnse aanvaller werd twee weken geleden vervoerd met een vliegtuig richting Engeland toen het toestel van de radar verdween. Het wrak werd zondag tijdens een zoekactie gevonden op een diepte van circa 63 meter in Het Kanaal. Het is nog onduidelijk of het lichaam van Sala of die van piloot David Ibbotson is gevonden.

Na de verdwijning van het toestel werd er in eerste instantie een grote zoekactie op poten gezet door de Engelse kustwacht. Nadat de zoekactie na een paar dagen was gestaakt, is er via een crowdfundingsactie genoeg geld binnengehaald voor de familie om een aantal experts in de hand te nemen om alsnog verder te zoeken. De nieuwe actie staat onder leiding van oceaanwetenschapper en scheepswrakkenjager David Mearns, die zich genoodzaakt voelde om te helpen na de oproep van de familie van Sala.

"Ze wachten wanhopig op de berging van het vliegtuig, voor hen de enige manier om antwoord te krijgen op de vragen waarmee ze zitten", aldus Mearns bij de BBC eerder op de maandag. Zondag werd de Piper Malibu gevonden. Het wrak werd geïdentificeerd met behulp van een onderwaterrobot voorzien van verlichting en camera's. Het onderzoeksteam is nu in gesprek met de politie en de families over de wijze waarop het proces moet worden vervolgd.