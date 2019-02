Lacazette zegt sorry na 'schandalige actie' in Wit-Rusland

Alexandre Lacazette heeft zijn excuses aangeboden voor zijn rode kaart in het Europa League-duel tussen BATE Borisov en Arsenal.

Arsenal ging donderdag met 1-0 onderuit in Wit-Rusland en Lacazette kreeg vijf minuten voor tijd een rode prent voor het uitdelen van een elleboogstoot jegens Aleksandar Filipovic. Arsenal zal zodoende in het weerzien met BATE niet over de Frans international kunnen beschikken.



"Het team in de steek laten op zo'n manier geeft een heel slecht gevoel", erkende Lacazette via zijn officiële Twitter -account. "Ik had kalm moeten blijven, maar dat is niet altijd makkelijk. Sorry. Er zijn nog steeds negentig minuten te spelen en ik geloof dat mijn teamgenoten het tot de volgende ronde zullen schoppen." Lacazette werd in de 84e minuut rond de middenlijn duidelijk vastgehouden door Filipovic, die zijn actie moest bekopen met een slag in het gezicht.



Srdan Jovanovic, de dienstdoende scheidsrechter, twijfelde geen moment en toonde de Franse spits een rode kaart. Unai Emery zal zijn plannen moeten wijzigen nu hij over een week niet over Lacazette kan beschikken. "Ik heb zijn actie niet gezien, maar we moeten onze frustratie kunnen controleren", vertelde de manager van Arsenal na afloop. "De rode kaart is slecht nieuws. Over een week spelen we niet met Lacazette. Maar dat geeft een andere speler weer een kans."Michael Owen vond de rode kaart terecht, maar vond dat Filipovic geel had moeten zien. "Het is heel frustrerend voor een voetballer wanneer je je tegenstander uitkapt, op het punt staat om weg te lopen en je wordt vastgehouden", vertelde de oud-aanvaller in zijn rol als commentator bij. "Hij gebruikte twee handen. Ik zoek niet naar excuses, maar hij krijgt niet eens geel ervoor. De rode kaart voor Lacazette is terecht. Een schandalige actie."