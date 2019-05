Kompany wordt als speler-trainer opvolger van Rutten bij Anderlecht

Vincent Kompany heeft een paar uur nadat het nieuws over zijn vertrek bij Manchester City naar buiten werd gebracht een nieuwe uitdaging gevonden.

meldt zondagmiddag namelijk via de officiële kanalen dat de 33-jarige verdediger terugkeert op het oude nest. De stopper neemt bij de worstelende grootmacht de rol van speler-trainer op zich, waardoor hij de opvolger wordt van de een maand geleden ontslagen Fred Rutten.

Kompany doet in een open brief op zijn Facebookpagina uit de doeken hoe het contact met Anderlecht, de club waar hij zijn profloopbaan begon, tot stand kwam. De bij vertrokken verdediger sprak vorig jaar met voorzitter Marc Coucke en directeur Michel Verschueren over de gang van zaken bij zijn oude liefde en gaf terloops zijn mening over de toekomst van de Belgische grootmacht. Later volgden er gesprekken met Frank Arnesen, die in januari werd aangesteld als technisch directeur.

Anderlecht aarzelde niet na het ontslag van Rutten en zocht direct contact met Kompany om hem de functie van speler-trainer aan te bieden. De 87-voudig international van de Rode Duivels vond het aanbod een grote eer. “Dat maakte grote indruk op mij. Het vertrouwen dat ze in mij uitspraken vond ik zeer intrigerend. Ik ging erover nadenken”, schrijft de routinier, die naar eigen zeggen veel te danken heeft aan het inspirerende werk van Josep Guardiola, de laatste drie seizoenen zijn manager bij the Citizens.

“Manchester City speelt het voetbal waar ik zo van houd. Het soort voetbal waar ik ook als trainer in geloof. Ik heb dus besloten om het aanbod aan te nemen. Ik wil mijn kennis overdragen aan de volgende generaties Paarsen. Daarnaast wil ik een stukje Manchester in het hart van België stoppen. Voor alle Anderlecht-fans: tot binnenkort”, zo besluit Kompany, die bij Anderlecht voor een zware klus staat. Zijn nieuwe werkgever staat op een teleurstellende zesde plaats in de play-offs van de Jupiler en kan zich niet meer plaatsen voor Europees voetbal, daar het gat met nummer vier Royal Antwerp onoverbrugbaar is geworden. De hoofdstedelingen sluiten het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen KAA Gent.