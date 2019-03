Koeman roept Hateboer op als vervanger van geblesseerde Tete

Hans Hateboer is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen als de vervanger van de geblesseerde Kenny Tete, zo communiceert de KNVB.

De vleugelverdediger van viel in de interland tegen Wit-Rusland al één minuut na zijn invalbeurt uit met een hamstringblessure en moet daardoor voortijdig terugkeren naar Frankrijk.

Koeman verkoos Hateboer boven Daryl Janmaat, die ook in beeld was om de plaats van Tete over te nemen in de selectie van Oranje. "Het was wel een goede test om het met tien uit te spelen. De kans zit erin dat er iemand bijkomt (richting het duel van zondag met Duitsland, red.). Daryl Janmaat of Hans Hateboer, één van de twee", zei Koeman donderdagavond na afloop van de wedstrijd tegen Wit-Rusland. Zijn keuze is dus uiteindelijk op de vleugelverdediger van Atalanta gevallen.



Hateboer speelde dit seizoen in dienst van Atalanta reeds 33 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 4 assists. De 25-jarige vleugelverdediger heeft tot dusver drie interlands achter zijn naam staan en speelde in oktober 2018 in de oefeninterland tegen België (1-1) zijn laatste wedstrijd in het . Hateboer zal vrijdagmiddag aansluiten bij het trainingskamp van Oranje.



Zodoende is Hateboer van de partij als Oranje het zondagavond in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Duitsland. De formatie van Koeman begon de EK-kwalificatiecyclus donderdagavond met een 4-0 overwinning op Wit-Rusland. Duitsland speelde eerder deze week in een oefeninterland met 1-1 gelijk tegen Servië. Noord-Ierland begon donderdagavond ook met een overwinning in Groep C en versloeg Estland met 2-0.