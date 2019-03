"Ik zou ook proberen om Tahith Chong van Manchester United te huren"

Voor Feyenoord rest dit seizoen nog alleen de strijd om de derde plaats.

Het seizoen begon positief met de winst van de Johan Cruijff Schaal, maar de ploeg van de vertrekkende Giovanni van Bronckhorst kon de race met PSV en Ajax al snel niet meer bijbenen en strandde daarnaast in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. "Dit elftal was gewoon absoluut niet kampioenswaardig", reageert oud-speler Jan Everse.

"Incidenteel kunnen ze het opbrengen om goed te spelen, maar als je kampioen wilt worden moet je het minimaal dertig wedstrijden kunnen. En dat lukt ze niet. Het is geen topploeg", geeft Everse aan de NOS te kennen. Volgens commentator Arno Vermeulen had er meer ingezeten voor Feyenoord. "Ze hebben in onderlinge wedstrijden tegen Ajax en PSV laten zien mee te kunnen op dat niveau. In de overige wedstrijden hebben ze geen honderd procent het rendement behaald. Dat zou een mentale kwestie kunnen zijn."



Feyenoord ontbeert financiële daadkracht om nieuwe en goede spelers aan te trekken en dus is de jeugdopleiding belangrijker dan ooit. Everse ziet dat beleid voor nu niet helemaal zitten. "In de jeugd loopt echt geen Frenkie de Jong of Donny van de Beek rond. Zelfs geen Carel Eiting. Waarom komt er nooit een lekkere creatieve speler door? Er spelen te veel beperkte voetballers bij Feyenoord op dit moment." Vermeulen ziet nog genoeg mogelijkheden voor Feyenoord op de transfermarkt. "Feyenoord moet gaan voor jongens die bewezen hebben dat ze goed zijn en het niet gooien op jonge jongens die zich nog moeten bewijzen."



Vermeulen denkt aan Nederlanders in het buitenland met 'misschien een klein deukje', zoals Jeffrey Bruma, Karim Rekik en Wesley Hoedt. "Voor het middenveld zou ik gaan voor Ruud Vormer. Hij heeft dynamiek en de mentaliteit. Ricky van Wolfswinkel zou een goede optie zijn voor de spits. Hij scoort overal en is sterk. Misschien kan je hem koppelen aan Abdenasser El Khayati van ADO Den Haag. Hij heeft iets bijzonders, hoewel het moeilijk in te schatten is of hij het niveau aankan."



"Ik zou ook proberen om Tahith Chong van Manchester United te huren. Waarom zou hij zich niet voor één jaar in Rotterdam willen ontwikkelen? Je moet in ieder geval mensen halen want een elftal met vijf jeugdspelers is gedoemd te mislukken." In de optiek van Everse heeft technisch directeur Martin van Geel alleen middelmatige spelers gehaald. "Iemand als Nicolás Tagliafico of Lisandro Magallán had Feyenoord ook gewoon moeten hebben. Maar nee, Feyenoord haalt een speler als Bilal Basacikoglu. Met alle respect hoor. Ajax betaalt vier miljoen euro voor Tagliafico. Feyenoord zes miljoen euro voor Ridgeciano Haps. Daar gaat het mis."