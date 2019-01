"Ik weet niet of ik terugkeer bij FC Groningen, ik denk dat ik stap aankan"

Ritsu Doan geldt als een van de weinige lichtpuntjes in een moeizaam seizoen bij FC Groningen, maar het is de vraag of hij na januari nog blijft.

CSKA Moskou deed afgelopen zomer al een poging om de spelmaker in de lijven en in november meldde Shakhtar Donetsk zich nog in het Hitachi Stadion. De Japanner is deze maand actief op de Azië Cup en zal dan door een flink aantal scouts in de gaten worden gehouden.

Op de vraag van De Telegraaf of de fans van Groningen hem na uiterlijk 1 februari, als de finale van dat toernooi wordt gespeeld, nog terugzien, moet de smaakmaker van de Trots van het Noorden het antwoord dan ook schuldig blijven: "Dat weet ik niet", antwoordt Doan, die niet kan zeggen of er zich voor beide partijen geen niet te weigeren aanbod zal aandienen.



"Ik heb het gevoel dat ik een stap hogerop aan kan, maar ik weet niet wanneer dat gebeurt. Ik ben al heel blij met de aandacht die er voor mij is, daar ben ik heel dankbaar voor", vervolgt hij zijn verhaal. Als Doan wel vertrekt lijkt hij in ieder geval de (gedeelde) duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis te gaan worden. Op dit moment staat dat record nog op de naam van Marcus Berg, die in 2009 voor tien miljoen euro naar Hamburger SV verkaste, en voor Doan wordt eenzelfde of nog hoger bedrag verwacht.