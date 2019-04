'Heerenveen wil 'hoofdprijs' vragen voor gewilde Michel Vlap'

Michael Vlap kent een uitstekend seizoen bij sc Heerenveen en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Voetbal Internationalweet te melden dat diverse buitenlandse clubs zich hebben gemeld voor de 21-jarige aanvallende middenvelder. Doordat Vlap nog een doorlopend contract heeft in het Abe Lenstra Stadion, kan de 'hoofdprijs' vragen.

Het contract van Vlap loopt nog tot medio 2021, waardoor Heerenveen een uitstekende onderhandelingspositie heeft. Het betekent dat de aanvallende middenvelder meer moet opbrengen dan Kik Pierie en Denzel Dumfries, die voor 5 en 5,5 miljoen euro aan en werden verkocht. Verschillende buitenlandse clubs, onder wie , zouden zich reeds in Heerenveen gemeld hebben voor Vlap.



Nederlandse topclubs hebben zich voorlopig nog niet gemeld voor de aanvallende middenvelder, die dit seizoen goed was voor 15 doelpunten en 6 assists in 35 officiële wedstrijden. De miljoenen die sc Heerenveen overhoudt aan de eventuele verkoop van de zelfopgeleide aanvallende middenvelder kunnen volledig worden geïnvesteerd in nieuwe spelers, omdat het begrotingstekort al is afgedekt met de verkoop van Arber Zeneli en Pierie.



Naast een vertrek van Pierie ziet Heerenveen komende zomer huurling Sam Lammers terugkeren naar PSV. Stijn Schaars zet een punt achter zijn loopbaan, terwijl Pelle van Amersfoort, Doke Schmidt, Yuki Kobayashi en Morten Thorsby allen in het bezit zijn van een aflopende verbintenis. Er lijkt komende zomer dus het nodige werk aan de winkel te zijn voor technisch manager Gerry Hamstra.