Geen 'nagalm' na Ajax-interesse Bergwijn: "Ik wilde duidelijk zijn"

De vermeende interesse van Ajax in PSV-aanvaller Steven Bergwijn heeft nogal wat stof doen opwaaien in het Philips Stadion.

Na een bericht van De Telegraaf waarin werd gesteld dat de Amsterdammers een zomerse poging zouden gaan wagen om de aanvaller los te weken, was de reactie vanuit Eindhoven duidelijk: "Wij verkopen onze beste spelers niet aan de concurrent." In een interview met het Algemeen Dagblad gaat John de Jong in op de Amsterdamse interesse en kijkt hij vooruit op wat komende zomer te wachten staat op transfergebied.

Nadat de interesse van bekend werd in de media, reageerde PSV nog op dezelfde dag. Hoe het er nu voorstaat? "Nou, de nagalm is eigenlijk nul'', aldus de technisch manager "Ik heb er weinig meer over gehoord. Praatprogramma's en zo kijk ik niet. Ik heb wat mensen om me heen gevraagd: wat vonden jullie ervan? Die zeggen: we snappen je statement. Ik heb duidelijk willen zijn: hier staat de club PSV voor. Bewust, ook op weg naar de transferzomer.''



Ajax verdiende iets meer dan 90 miljoen euro in de en verkocht Frenkie de Jong voor maximaal 86 miljoen euro aan . De verwachting is dat meerdere spelers voor grote bedragen gaan vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Ajax heeft de financiële middelen om op sportief gebied een gat te slaan met de concurrentie in de . Afgelopen zomer haalde Ajax met Daley Blind en Dusan Tadic al twee ervaren spelers terug, waardoor de balans in het elftal beter is dan voorheen. Bij PSV wordt al langer gewerkt aan gerichte leeftijdsopbouw in de selectie.



Het is dan ook niet ondenkbaar dat Ajax en PSV in dezelfde vijver gaan vissen. "Dat je in dezelfde vijver vist, is altijd al geweest. Want die is niet zo heel groot", reageert De Jong. "Maar bij transfers spelen zoveel factoren mee. Het is echt niet makkelijk, het gaat vaak om timing, om slimmigheid. Natuurlijk begrijp ik dat een zak geld in algemene zin meer helpt dan dat je moet puzzelen binnen een budget. Maar de transfermarkt werkt toch vooral zo dat er een top acht is van clubs in Europa die bepaalt. Alleen zij kunnen zelf zeggen: voor rechtsback halen we hém, voor linkshalf hém. Of: we houden onze selectie intact. PSV en ook Ajax kunnen dat nooit.''



De Jong is druk bezig om de selectie voor volgend seizoen rond te krijgen. "Er zijn momenteel wel duizend spelers of nog meer die we bij PSV volgen. 999 keer maak je geen kans op die enkeling met wie jij écht een verschil kunt maken ten opzichte van concurrenten op jouw speelveld. Maar soms ineens wél. Die drive moet je hebben", legt hij uit. "Guardado halen was een schoolvoorbeeld. En zo komt PSV altijd wel weer met iets verrassends. Ja, dat kan deze zomer ook. Net als onder Marcel Brands gaan we uit van eigen kracht.''