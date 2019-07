FIFA 20 verliest naamrechten Juventus aan PES 2020

Konami weigert gas terug te nemen in de oorlog van de voetbalspellen en de gameontwikkelaar geeft EA Sports het nakijken met hun nieuwste deal.

FIFA 20 is de naamrechten voor kwijt aan PES 2020 en dat is een behoorlijke klap voor EA Sports' dominante positie. Konami heeft met de deal met Juventus beslag gelegd op de exclusieve rechten van de kampioen van de . Dat houdt in dat EA Sports de naam, outfits en het stadion van Juventus niet mag gebruiken.

FIFA 20 verandert de naam van Juventus - wat een prominente rol speelde in FIFA 19 met Cristiano Ronaldo als cover-ster - in 'Piemonte Calcio'. Deze overwinning van Konami komt als geroepen, want PES loopt al jaren achter qua populariteit op FIFA. Dat spel mag sinds vorig jaar ook de opnemen in haar edities, terwijl PES daar lange tijd het alleenrecht over had.

Voor FIFA en Juventusfans is er echter ook goed nieuws te melden. Alle namen van de spelers blijven wel gewoon bestaan in FIFA 20. Er worden geen spelersnamen gefingeerd zoals in het verleden wel eens werd gedaan bij vergelijkbare spellen. Toch zullen verstokte Ultimate Team fans zich teleurgesteld voelen door deze omslag van La Vecchia Signora.

Lees beneden verder

Juventus will be exclusive in PES2020, that's huge for Konami. FIFA 20 will not have the official kits & logo 👀 pic.twitter.com/lMkHrq1McJ — Matt (@MGH) July 16, 2019

Ondanks deze coup lijkt Konami echter nog altijd geen serieuze bedreiging te zijn voor de FIFA-series. EA Sports heeft nog steeds veruit de meeste naamrechten in handen, maar de Japanse videodesigners geven met deze deal wel aan dat men zich niet wenst neer te leggen bij de suprematie van hun rivalen.

FUT-spelers hoeven zich overigens geen zorgen te maken over de chemie van 'Piemonte Calcio'-spelers met andere voetballers uit de Serie A. Ze hebben net zo'n sterke band met competitie- en landgenoten als voorheen, terwijl ze ook in aanmerking komen voor speciale upgrades als Team of the Week, Ones to Watch, Team of the Season en dergelijke.

FIFA 20's Standaard Editie komt uit op 27 september 2019, terwijl de uitbreidingen een week later op de markt komen. Het spel is nu al in de voorverkoop gegaan. PES 2020 komt op 10 september al uit met -sterren op de cover. De Spaanse grootmacht heeft ook een samenwerkingsverband met Konami, maar deze is niet exclusief, want ook FIFA mag gebruik maken van hun naamrechten.