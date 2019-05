Eerste buitenlandse avontuur van Nelom mondt uit in totale mislukking

Het avontuur van Miquel Nelom bij Hibernian is beperkt gebleven tot een seizoen.

De nummer vijf van het voorbije seizoen in de Schotse Premier League maakt zondag wereldkundig dat Nelom een van de zeventien spelers is die komend seizoen niet terugkeert. De verdediger beschikte over een aflopend contract en dat wordt niet verlengd.

In september vorig jaar maakte Nelom transfervrij de overstap van naar Hibernian. Zijn eerste dienstverband buiten Nederland werd geen succes. De tweevoudig international van het kwam tot slechts drie competitiewedstrijden, waarvan de op 6 december tegen Hamilton (0-1 zege). In de laatste twaalf duels van het seizoen behoorde Nelom niet eens tot de wedstrijdselectie.



"Net als veel van zijn voorgangers kan Nelom wijzen naar de consistentie van Lewis Stevenson als de voornaamste reden voor zijn gebrek aan speeltijd", schrijft Hibernian in het clubstatement. De 28-jarige Nelom tekende in september een eenjarig contract bij Hibs en kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.



De linksback stond zeven jaar onder contract bij Feyenoord, maar kreeg vorig jaar te horen dat er geen plek meer voor hem was in De Kuip. Hij sloot zich in 2009 aan bij de jeugdopleiding van Feyenoord, maar maakte zijn debuut in het profvoetbal in het shirt van . Na zijn terugkeer in De Kuip in 2011 kwam hij in totaal tot 157 officiële wedstrijden voor Feyenoord.