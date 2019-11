"Eden Hazard is de meest luie speler met wie ik ooit gespeeld heb"

John Obi Mikel is allesbehalve onder de indruk van de werkethiek van zijn voormalig ploeggenoot Eden Hazard.

Dat vertelt de middenvelder van aan de Turkse tak van beIN Sports . "Hij is de meest luie speler met wie ik ooit gespeeld heb", zegt Mikel, die in de drieënhalf jaar dat hij bij met Hazard samenspeelde wél geïmponeerd raakte van diens talent.

"Hazard heeft ongelofelijk veel talent. Misschien niet zoveel als Lionel Messi, maar hij kan alles doen met een bal wat hij wil", zegt Mikel, die in zijn periode in Londen merkte hij Hazard geen trainingsbeest is. "Hij hield er niet van om hard te trainen. Terwijl wij aan het werk waren, ging hij erbij staan te wachten op ons." Hazard vertrok afgelopen zomer naar , waar hij in zijn beginperiode ook kritiek kreeg op zijn gebrek aan fitheid.

Over de prestaties van Hazard spreekt Mikel echter niets dan goed. "Op zondag was hij altijd het mannetje tijdens de wedstrijd, dat was ongelofelijk."

De Nigeriaan wordt ook gevraagd welke ex-teamgenoot hij de hardste werker vond. "Frank Lampard, zonder twijfel." Mikel streek afgelopen zomer na twee jaar in China en een seizoen bij Middlesbrough neer in Turkije, waar hij het goed naar zijn zin heeft.

Bij zijn nieuwe club Trabzonspor speelt Mikel samen met de twintigjarige Abdülkadir Ömür. De middenvelder raakte vroeg in het seizoen geblesseerd, maar heeft veel indruk gemaakt op Mikel. "Toen ik hem voor het eerst zag trainen, dacht ik bij mezelf: misschien wordt iemand als Messi nooit meer geboren, maar deze jongen heeft veel gelijkenissen met Messi. Ik ken Messi erg goed door de wedstrijden die ik tegen hem heb gespeeld en Abdülkadir lijkt in zijn bewegingen erg op hem."