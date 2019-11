'Deskundigen' Kluivert, Maduro, Vlaar én De Ligt steken loftrompet

Myron Boadu en Calvin Stengs maken in deze interlandperiode mogelijk hun debuut voor Oranje.

Het duo van heeft zich dit seizoen sterk ontwikkeld en dat heeft geresulteerd in een uitnodiging voor het . Dat de aanvallers nog jong zijn voor het grote Oranje, maakt volgens 'ervaringsdeskundigen' Patrick Kluivert, Hedwiges Maduro, Ron Vlaar en Matthijs de Ligt niet uit.

Het genoemde viertal maakte op jonge leeftijd, en sommigen met weinig ervaring, hun debuut in Oranje. Boadu (18) en Stengs (20) hebben respectievelijk 21 en 35 duels achter de rug in de , maar Ronald Koeman vindt het nu al tijd om de jongelingen te selecteren. Kluivert, Vlaar, Maduro en De Ligt zijn van mening dat een jonge leeftijd zeker geen heikele kwestie hoeft te zijn, mits de kwaliteit aanwezig is.

"Natúúrlijk gaf het extra druk", vertelt Kluivert in gesprek met De Telegraaf over de kritiek op zijn uitnodiging voor Oranje. "Ik was vrij onervaren, had pas een paar duels in het eerste gespeeld. Aan de andere kant gaf het mij juist meer kracht om te laten zien wat ik kon, een mooier podium dan Oranje kon ik niet bedenken." De oud-spits denkt dat Stengs in ieder geval klaar is voor Oranje. "Boadu ken ik niet goed. Stengs vind ik een goede, atletische speler. Hij moet nog wel een hoop kilometers maken, maar hij heeft de instrumenten om het ver te kunnen schoppen."

Vlaar ziet dat zijn ploeggenoten de laatste weken erg constant presteren. "De wisselvalligheid is er grotendeels uit, dan kan het snel gaan", aldus de verdediger. "Ze moeten gaan genieten en lekker hun ding doen, hetzelfde als bij ons." Maduro vult aan: "Stengs vind ik echt heel goed, van dat soort spelers hebben we er in Nederland weinig. Een type-Ziyech, dat we missen in Oranje. Boadu is een afmaker, een échte spits. Het mooie is: ze hebben nog genoeg ruimte om zich verder te ontwikkelen, maar ik denk eigenlijk dat ze er nu al klaar voor zijn."

De Ligt stelt dat 'goed genoeg zijn' het allerbelangrijkste is. Leeftijd of ervaring in de Eredivisie maakt volgens de -verdediger dan niet uit. "Dat mag wat mij betreft ook geen issue zijn. Die twee zijn er klaar voor. Het niveau in de Eredivisie ligt tegenwoordig hoog. Ik zie regelmatig beelden van AZ. Boadu is heel bedreven in het scoren en Stengs creëert veel kansen. Ik weet wat ze kunnen, tegen Calvin heb ik vaak gespeeld. Hij én Boadu zitten volkomen terecht bij Oranje."