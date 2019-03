Del Piero: "Ajax heeft op heel de wereld indruk gemaakt"

Alessandro Del Piero hoopt dat Juventus dit seizoen wel in staat is om de Champions League te veroveren.

De topclub uit Italië, die in de kwartfinales van komende maand tegenover staat, verloor meer finales dan welke club dan ook: zeven. Alleen al sinds 1995/96, toen de Amsterdammers na strafschoppen werden verslagen, gingen de finales tegen , (tweemaal), en verloren.



Del Piero onderschat het Ajax van Erik ten Hag allerminst. "De uitdaging is groot", stelde de oud-aanvaller, die de meeste duels (705) voor speelde en ook de meeste doelpunten (290) voor la Vecchia Signora achter zijn naam heeft staan. "Ajax heeft een geweldige tweestrijd tegen Real Madrid achter de rug. Ze hebben op heel de wereld indruk gemaakt met hun manier van spelen en hoe jong ze nog zijn."



"Het zullen twee zware wedstrijden worden", voorziet de voormalig Italiaans international. "Maar als je de finale wilt bereiken, zul je iedereen moeten verslaan." Del Piero is ervan overtuigd dat Juventus minimaal de halve finales gaat bereiken. "Juventus heeft de kans om de te winnen en niet alleen omdat Ajax de tegenstander in de kwartfinales is. Ze zijn vanaf het begin van het seizoen al een van de kanshebbers", benadrukt hij.



"Ze hadden voorafgaand aan dit seizoen al een bijzonder sterk team en daar is Cristiano Ronaldo ook nog eens bijgekomen. Ze hebben al bewezen waartoe ze in staat zijn, met twee finales in de laatste vier seizoenen." Ajax en Juventus spelen op 10 april in Amsterdam en zes dagen later staat de return in Turijn op het programma.



In de afgelopen twintig jaar stonden Ajax en Juventus viermaal tegenover elkaar. In de groepsfase van de Champions League in 2004/05 was Juventus tweemaal met 1-0 te sterk. In 2009/10 waren de teams elkaars tegenstander in de zestiende finales van de . De ontmoeting op Italiaanse bodem eindigde in 0-0; in Amsterdam stapte Juventus als winnaar van het veld (1-2).