De Mos ziet potentiële international bij PSV: "Hij gaat aankloppen bij Koeman"

PSV nam in januari afscheid van Steven Bergwijn en Cody Gakpo speelt sindsdien op de open plek die de Oranje-international heeft achtergelaten.

De twintigjarige aanvaller laat in de afgelopen weken een goede indruk achter en was in de wedstrijden tegen en ook trefzeker. Aad de Mos is dan ook te spreken over de verrichtingen van de linksbuiten.

"Dat is een goede speler, een jongen voor de toekomst bij . Hij zal ook zeker zijn weg vinden. Ik weet niet of hij de absolute top gaat halen, maar hij zal na het EK zeker aankloppen bij Ronald Koeman", vertelt de voormalig trainer van PSV aan het Eindhovens Dagblad.

De Mos constateert dat Gakpo niet alleen zelf doelpunten kan maken: "Hij heeft scorend vermogen en kan met de bal ook anderen in stelling brengen, dat hebben we gezien tegen met Donyell Malen."

Meer teams

"Het is een hele talentvolle speler waar PSV nog veel plezier aan gaat beleven. Een sierlijke speler, met een mooie lengte en een goede traptechniek."

Lees beneden verder

Gakpo is een van de spelers bij PSV die in de afgelopen weken nieuw elan lijkt te hebben gevonden en De Mos ziet dat de Eindhovenaren zich weer voorzichtig beginnen te herstellen van de dramatische periode die daarvoor kwam.

"Je ziet dat iedereen wat rustiger aan de bal is. Die omzetting met Ryan Thomas heeft Ernest Faber goed gedaan, dat klikt met Sam Lammers. Dan heb je Ricardo Rodríguez die, hoe raar het ook klinkt, een rustpunt aan de bal is als linksback", vervolgt hij zijn verhaal.

Met het oog op de kraker tegen van zondag merkt hij echter ook een aantal minpunten op: "Het enige waar ik me nog steeds zorgen over maak is die keeper (Lars Unnerstall, red.) en ook Daniel Schwaab. Dat blijft zich maar herhalen en dat moet tegen Feyenoord echt anders."