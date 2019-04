"De meesten vonden dat Lozano het been van Serrarens opzocht"

PSV won zondagmiddag met moeite van De Graafschap en de Superboeren voelen zich enigszins bestolen door de arbitrage.

De bezoekers kwamen in de eerste helft op voorsprong via Delano Burgzorg, maar dankzij een benutte strafschop van Steven Bergwijn en een treffer van Luuk de Jong wisten de Eindhovenaren met 2-1 te winnen. Burgzorg vertelt tegenover VTBLdat de meeste spelers van het gevoel hebben dat Hirving Lozano het been van Fabian Serrarens nadrukkelijk opzocht.

Scheidsrechter Allard Lindhout legde de bal op de stip na een overtreding van Serrarens op Lozano. "Het ging snel, ik zag het niet goed en ga het zo even terugkijken. Het is balen. Ik heb het zelf niet gezien, maar de meesten vonden dat Lozano het been van Serrarens opzocht", zegt Burgzorg, die in het Philips Stadion de openingstreffer voor zijn rekening nam. De twintigjarige aanvaller stelt dat de Superboeren gemotiveerd werden door het feit dat er geen misverstand over liet bestaan dat er in het treffen aan het doelsaldo gewerkt moest worden.



"Het motiveert ons, we hebben in de kleedkamer met elkaar gesproken en dat was terug te zien in het veld. PSV heeft heel veel kwaliteiten, met Luuk de Jong bijvoorbeeld een sterke spits", stelt de aanvaller. PSV liet na om aan het doelsaldo te werken, zo beaamt Denzel Dumfries. De vleugelverdediger zegt in gesprek met het Eindhovens Dagbladhet erg moeizaam ging in de beginfase.



"We moeten duels pakken, tweede ballen winnen. Het zijn kleine details waardoor je niet lekker in de wedstrijd komt. Daarin moeten we kritisch naar elkaar zijn, we lopen achter de feiten aan terwijl we de wedstrijd onder controle moeten hebben", stelt Dumfries, die stelt dat het 'zonde' is dat PSV de nodige kansen liet liggen. "Maar het is goed dat we tot die kansen komen en dat moet houvast zijn voor het team."