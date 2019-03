"De druk ligt vooral bij PSV, Ajax doet nog op drie fronten mee"

Gerald Vanenburg denkt dat Ajax nog best kampioen kan worden als de topper tegen PSV in een gelijkspel eindigt.

en ontmoeten elkaar zondag om 16:45 uur in Amsterdam. Veel analytici en oud-voetballers stellen dat alleen een overwinning voor de Amsterdammers de titelstrijd nog spannend kan maken. Vanenburg deelt die mening niet.



"De druk ligt op dit moment vooral bij PSV. Voor PSV is het de enige kans om een prijs te pakken dit seizoen. Ajax doet nog op drie fronten mee", stelt de oud-voetballer, die benadrukt dat de wedstrijd daarom niet minder belangrijk voor Ajax is. "Het gaat om het kampioenschap. De is geweldig, maar Ajax heeft aan een hele zware tegenstander. Dan heb je nog de beker, maar dat is eigenlijk meer een soort troostprijs."



Vanenburg is van mening dat er niet gediscussieerd kan worden welke competitie nou belangrijker is voor de Amsterdammers. "Ik denk dat zowel het duel met PSV als het tweeluik met Juventus van belang is. (...) Als Ajax wil je alles winnen. Ajax gaat eerst volle bak op de aankomende wedstrijd en de affiches in de Champions League komen daarna wel."



De voormalig international van het vindt de uitslag van de kraker moeilijk te voorspellen. "Als PSV volle bak vooruit gaat verdedigen en veel druk weet te zetten, dan wint PSV. Dat heeft de ploeg in eigen huis al laten zien. Doen ze dat niet en laten ze Ajax aanvallen, dan is Ajax favoriet. Het is maar net hoe de wedstrijd verloopt."