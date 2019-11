De Bruyne spreekt van 'schande': 'Het voelt voor mij als competitievervalsing'

België plaatste zich buitengewoon overtuigend voor het EK, door in de kwalificatiecyclus geen punt te verliezen.

De Rode Duivels weten inmiddels ook al grotendeels welke landen komende zomer de tegenstander zijn, daar het al zeker is dat men met Rusland en Denemarken een plek krijgt in Groep B.

Kevin De Bruyne noemt het een schande dat de poule nu al zo goed als bekend is. "Een schande, om eerlijk te zijn", antwoordt De Bruyne in gesprek met VTM als hem gevraagd wordt naar het feit dat twee van de drie tegenstanders reeds vaststaan.

"Voetbal is voetbal niet meer, uiteindelijk is het meer een business. Als speler moet je je daar naar schikken, maar het voelt voor mij als competitievervalsing. Het zou niet mogen dat je in Rusland wint en al weet dat je dan ook tegen Rusland gaat spelen op het EK. Dat haalt al het plezier van een loting eruit."

"Het is altijd mooi", zegt de middenvelder van over de foutloze kwalificatiecyclus. "Niemand heeft het ons voorgedaan. Als je aan de kwalificaties begint moet je wedstrijd per wedstrijd kijken en dat deden we ook. Heel leuk om het dan uiteindelijk ook te halen."

"Of we nu het EK gaan winnen? Dat is wat makkelijk om nu te zeggen. Uiteindelijk moeten we eerlijk zijn: dit was niet de moeilijkste groep. We hebben in ieder geval ons best gedaan en het resultaat mag er zijn."

Ook bondscoach Roberto Martínez is niet te spreken over de opzet van het EK. "Het is een absolute schande dat dit team geen thuiswedstrijd kan spelen op het EK. We gaan tegen landen spelen die door een vol stadion aangemoedigd gaan worden."

"Wij moeten nu naar Sint-Petersburg en Denemarken, terwijl Brussel leeg blijft. Wij zullen het dus moeten hebben van onze focus", stelt de Spaanse keuzeheer.

"Ik wil desondanks feesten en dan zien we het wel over zeven maanden. Een titel pakken is niet zo simpel als het lijkt. Laat ik het daarop houden."