Capello: "Real Madrid heeft 500 miljoen te spenderen"

Fabio Capello verwacht dat Real Madrid komende zomer zeer actief zal zijn op de transfermarkt. Volgens de Italiaan heeft de club veel uit te geven.

"Ik was in , waar mij werd verteld dat liefst 500 miljoen euro kan investeren", sprak Capello tegenover Sky Sport Italia. "Ik vroeg of hij het zeker wist en het antwoord was ja. En dat antwoord kwam van iemand die heel veel van de club weet."



Capello was twee keer coach van de Madrilenen, in het seizoen 1996/97 en 2006/07. In beide jaren wonnen Los Blancos de Spaanse titel. Real beleeft momenteel een roemloos jaar, want de titelverdediger van de werd in de achtste finales van het toernooi overklast door . In de was Barcelona te sterk in de halve finales.



De landstitel is ook al lang uit zicht, want Real staat al dertien punten achter op koploper Barça. De club ontsloeg dit seizoen twee trainers en het lijkt erop dat er komende zomer ook veel spelers gaan vertrekken. Real hoopt Eden Hazard naar Bernabéu te kunnen halen, terwijl de naam van Paul Pogba ook aan de Spaanse grootmacht wordt gelinkt.



Real Madrid krijgt komend weekend Athletic Club op bezoek. Daarna speelt de formatie van Zinédine Zidane nog tegen , , , en .