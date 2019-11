Beste vleugelaanvallers! Salah-Mané nu op het niveau van 'Robbery'

Het Afrikaanse duo, beiden in de top 5 van de Goal 50, speelde een belangrijke rol bij het bereiken van Liverpool's positie als beste club van Europa.

"Nummer 5? Nice!" Sadio Mané lacht van oor tot oor als hij zijn prijs overhandigd krijgt.

Voetballers zeggen vaak dat ze geen belang hechten aan individuele prijzen, maar geloof dat vooral niet. Diep vanbinnen zijn ze dolblij met die erkenning.

"Volgend jaar word ik nummer 1, toch?", grinnikt Mané, terwijl hij voor de foto's poseert. Hij is uitgeroepen tot de op vier na beste voetballers ter wereld in de Goal 50 van 2019.

Mohamed Salah, zijn collega-aanvaller bij moet de festiviteiten aan zich voorbij laten gaan. De Egyptenaar heeft een afwijkend trainingsschema om te herstellen van zijn enkelblessure.

Salah eindigde net als vorig jaar op de derde plaats en moet alleen voorrang verleden aan Lionel Messi en - natuurlijk - aan Virgil van Dijk, die de Goal 50 dit jaar gewonnen heeft .

Na de gewonnen is de invloed van Liverpool op de lijst groot. Liefst zeven spelers hebben de top 25 gehaald, dus Goal's bezoek aan Melwood levert ook mooie momenten op voor Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker en Roberto Firmino.

De beste club van Europa heeft zich flink doen gelden de afgelopen twaalf maanden. Volgende maand kunnen ze zichzelf zelfs officieel onderscheiden als beste ploeg ter wereld, want het FIFA WK voor Clubs staat voor de deur in Qatar.

Ook op individueel vlak stromen de prijzen binnen. Van Dijk is de beste verdediger ter wereld, Alisson de beste keeper en momenteel zijn er geen completere backs dan Robertson en Alexander-Arnold, terwijl maar weinig spitsen kunnen brengen wat Firmino levert.

En dan zijn er dus ook nog Mané en Salah. Hun invloed is ook gigantisch geweest op het succes van de afgelopen twaalf maanden.

Liverpool heeft enorm veel te danken aan hun twee vleugelaanvallers, die zoveel arbeid leveren als verdedigende middenvelders en scoren als spitsen. Keer op keer staan zij op als het team het nodig heeft.

Dit zijn twee van de beste aankopen ooit voor de club, zonder twijfel. Samen kostten ze minder dan Harry Maguire, minder dan tweederde van Philippe Coutinho en ongeveer evenveel als Nicolas Pépé.

Hoeveel zouden ze waard zijn in de huidige markt? Geen club ter wereld kan het zich veroorloven om hen allebei over te kopen van Liverpool. Hun statistieken zijn zo bizar goed dat het voor geen geld te wereld te vervangen is.

Sinds Salah en Mané zich in de zomer van 2017 bij Liverpool voegden, scoorden ze samen al 137 goals. Honderd en zevenendertig! En dat terwijl ze allebei niet in de spits staan. Op het officiële Fantasy Footballspel van de Premier League zijn ze aangeduid als middenvelders.

Vorig seizoen deelden ze samen met 's Pierre-Emerick Aubameyang de topscorerstitel in de Premier League, met 22 goals per persoon. Dit seizoen staan ze samen ook alweer op twintig goals en dan is het pas november.

Voor het eerst is Mané de meest productieve van de twee, die elkaar op een gezonde manier uitdagen. Er was veel te doen om hun 'ruzie' in het duel tegen eerder dit seizoen. Mané uitte zijn ergernis toen Salah hem niet aanspeelde, maar de twee zijn desondanks hechter dan ooit tevoren.

Met hun goals, assists en keiharde werk hebben ze een hele nieuwe invulling gegeven aan de rol van buitenspeler. Is er een beter duo op de vleugels dan deze twee? In ieder geval is momenteel niemand zo productief als de jokers van Liverpool.

Als we teruggaan in de tijd heeft de Premier League de nodige illustere duo's gehad op de vleugels. Wat te denken van Ryan Giggs en David Beckham bij het dominante van de jaren '90?

Damien Duff en Arjen Robben waren cruciale schakels voor het van José Mourinho, terwijl Robert Pires en Freddie Ljungberg onmisbaar waren voor het fantastische Invicibles-team van Arsenal.

Elders in de wereld genoot iedereen van 'Robbery' bij , waar Franck Ribery en Robben jarenlang schitterden, terwijl Pedro en David Villa geweldige dingen lieten zien voor het van Pep Guardiola.

Iets verderop vlogen de oh's en ah's bij over de tribune als Cristiano Ronaldo en Gareth Bale het weer eens op hun heupen kregen. Salah en Mané horen nu op dat niveau thuis.

Zo goed zijn ze de afgelopen twee jaar geweest voor Liverpool. Als de ene speler het verschil een keer niet maakt, staat de ander klaar om de ploeg van Jürgen Klopp alsnog aan de zege te helpen.

Zonder die twee zijn the Reds lang niet zo goed als nu en als je inzoomt zie je hoe de twee dankzij de spelopvattingen van hun Duitse oefenmeester bizar veel zijn gegroeid in hun spel.

Salah was al goed bij , maar werd pas echt een wereldster bij Liverpool, waar hij in 121 wedstrijden al 80 keer scoorde en vanaf het begin ultraconsistent presteert. Op Anfield staat hij zelfs op 51 goals in 60 wedstrijden. Bizar.

"We hebben allemaal dromen en Mo durft heel groot te dromen", liet Klopp zich recent ontvallen. "Hij wil veel bereiken en dat is fijn voor ons."

Het verhaal van Mané ligt iets anders, maar is zeker zo spectaculair.

"Hij had meer zelfvertrouwen nodig toen hij net hier arriveerde", geeft Klopp toe. "Ik denk dat hij zichzelf verrast heeft. Hij moest wennen aan het idee dat hij bij de wereldtop kan horen."

Nu lijkt dat besef ten volle te zijn ingedaald. In zijn eerste jaar werd hij Liverpool's speler van het jaar, maar pas in de jaren daarna greep hij echt een sterrenstatus.

Hij maakte tot nu toe 46 goals voor de club, waarvan elf in dit seizoen. "Hij hoeft de mensen nu niet meer te overtuigen", zegt Klopp dan ook. "We weten allemaal dat hij een topspeler is en hij heeft dat nu zelf ook door."

Lees beneden verder

De uitdaging voor de twee is nu om gretig te blijven. Geweldige spelers worden geweldig omdat ze succes boeken, prijzen winnen. Salah en Mané hebben allebei succes geproefd en willen nu meer. Zo staat iedereen erin bij Liverpool.

In december kan de ploeg wereldkampieon worden, de Premier League titel lijkt tastbaarder dan ooit en in Europa hoeft Liverpool ook voor niemand bang te zijn. Niet zolang deze twee blijven schitteren.

Of we volgend jaar dan iemand van Liverpool's vleugelduo tot nummer 1 uitroepen bij de Goal 50? Het zou zomaar kunnen. De vraag is alleen wie van de twee het dan gaat worden...