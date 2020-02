"Bergwijn krijgt hier ook mee te maken en hij is (nog) geen De Ligt of De Jong"

Steven Bergwijn kan terugkijken op een geweldig debuut bij Tottenham Hotspur, maar dat biedt volgens Wim Kieft geen enkele garantie voor de toekomst.

De oud-international verwacht dat de druk op de schouders van de Oranje-international alleen maar toe zal nemen nu hij bij zijn eerste wedstrijd voor the Spurs direct trefzeker was tegen (2-0). Volgens Kieft ligt het verwachtingspatroon bij de club, het publiek en de meidia hoog.

"Benieuwd hoe Bergwijn daarmee omgaat. Zeker in zo'n nieuwe omgeving, in de Premier League waar alles twee keer zo snel gaat als in de , waar betere teams en betere verdedigers rondlopen."

Bergwijn werd in januari voor maximaal 32 miljoen euro door aan Tottenham verkocht. Volgens Kieft komt er bij een dergelijke transfer veel kijken. "Bergwijn is net 22 jaar, maakt financieel een klapper, maar komt sportief en privé in een compleet andere wereld terecht. Dat vergt een aanpassingsperiode met vallen en opstaan", aldus Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

"Het is toch niet raar dat Matthijs de Ligt aanpassingsproblemen heeft of dat Frenkie de Jong - hij speelt weliswaar alles - niet zo dominant voor de dag komt als bij ?"

Volgens Kieft zal het voor Bergwijn niet eenvoudig zijn om zich te bewijzen in de Premier League. "Clubs als en hebben een rijke historie, prijzen gewonnen, grote vedetten voortgebracht, er lopen topspelers rond en ze zijn daar echt niet onder de indruk als je binnenstapt en De Ligt of De Jong heet", stelt Kieft. "Ondanks het prijskaartje."

"Laat maar zien, denken ze. Hier hoor je mensen erover klagen dat De Ligt aanvankelijk niet op zijn favoriete positie stond en De Jong nog steeds niet. In Italië, Spanje en Engeland zijn ze helemaal niet met posities bezig."

Kieft schrijft dat in het buitenland wordt verwacht dat spelers op meerdere posities uit de voeten kunnen. "Je bent een goede voetballer dus moet je ook links centraal in de verdediging kunnen spelen of als aanvallende middenvelder. Zo redeneren ze daar en dan hebben die trainers nog de beschikking over Leonardo Bonucci en Sergio Busquets."

"We moeten blij zijn dat ze überhaupt aan spelen toekomen", aldus Kieft. "Bergwijn krijgt hier ook mee te maken en hij is (nog) geen De Ligt of De Jong. Weliswaar een talent met grote mogelijkheden, maar tegelijkertijd iemand die het bij PSV te weinig heeft laten zien."

Net als Memphis Depay heeft Bergwijn PSV verlaten voor een Engelse topclub. Kieft trekt een vergelijking met de aanvaller die inmiddels voor speelt. Depay had het bijzonder lastig in de Premier League en heeft in Frankrijk de draad weer opgepakt.

"Als je zo'n fase in het buitenland hebt doorgemaakt, je er doorheen komt en je verder ontplooit dan ben je op weg om een grote te worden. Vooralsnog moet je echter vaststellen dat De Ligt en De Jong kopje onder gaan en zal ook Bergwijn zich daarop moeten voorbereiden. Om er uiteindelijk sterker uit te komen."