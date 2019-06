Benfica bevestigt gigantisch bod op João Félix

João Félix lijkt op weg naar Atlético Madrid. Zijn club Benfica meldt dat de Spanjaarden een bod van 126 miljoen euro hebben uitgebracht.

Félix kan in het Wanda Metropolitano een jaarsalaris van zes tot zeven miljoen euro gaan verdienen. Het talent heeft in Lissabon een contract dat nog vier seizoenen doorloopt.



De miljoenentransfer kwam in een stroomversnelling doordat Félix door El Chiringuito onlangs werd gespot in een bekend restaurant in Madrid. Even later werd ook zaakwaarnemer Jorge Mendes bij het etablissement gesignaleerd, al ontkende de zakelijk adviseur van de Atlético-aanwinst dat hij daar was om de veelbesproken transfer af te ronden. Ook de aanvaller wilde de overgang niet bevestigen, net als , dat de geruchten in een officieel statement ontzenuwde.



Félix, die bij Benfica tot 20 doelpunten in 43 wedstrijden wist te komen, staat al enige tijd op het lijstje van Diego Simeone. De Argentijnse trainer zag onder anderen Diego Godín en Lucas Hernández vertrekken en zwaait op korte termijn ook Antoine Griezmann uit. Griezmann lijkt op weg naar , al wordt door Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu tegengesproken dat er al met hem is gesproken. De Franse aanvaller gaf onlangs in een videoboodschap te kennen dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en daarom bij Atlético vertrekt.



Volgens Marca gaat Félix gelijk tot de grootverdieners in de selectie van Atlético behoren als het van een transfer komt. Alleen Diego Costa en Álvaro Morata zouden een nog rianter jaarsalaris ontvangen. De bij Benfica doorgebroken aanvallende middenvelder werd in de media gelinkt aan onder meer , en , maar hij lijkt dus toch voor de nummer twee uit LaLiga te kiezen.