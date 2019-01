'Barcelona heeft beet en deelt contract van vijftig miljoen euro uit'

Adrien Rabiot gaat Paris Saint-Germain verlaten voor Barcelona. De speler heeft volgens diverse media een akkoord bereikt met de Spaanse grootmacht.

Verschillende Franse en Spaanse media melden dat Rabiot met Barça akkoord is over een vijfjarig contract. De Frans international maakt het seizoen af in Parijs en verkast komende zomer transfervrij. Hij is het eens geworden over een salaris van naar verluidt tien miljoen euro.



Geruchten over een overstap van Rabiot naar Barcelona gingen al langer rond. PSG wilde graag langer met hem door en een nieuw contract leek in de maak, maar vorige maand gaf de middenvelder via zijn zaakwaarnemer aan dat hij toch niet zat te wachten op een langer verblijf in de Franse hoofdstad. Zijn besluit was tegen het zere been van de clubleiding van Paris Saint-Germain, want met een aflopend contract loopt hij gratis de deur uit.



De moeder en tevens zaakwaarnemer van Rabiot bereikte volgens Sky Italia vrijdag een akkoord met Éric Abidal, sportief directeur van Barcelona. De middenvelder was uit op een salaris van vijftien miljoen euro, maar neemt genoegen met tien miljoen euro. Hij zal voor vijf jaar tekenen in het Camp Nou en ontvangt een tekenbonus van tien miljoen euro. Rabiot zal normaliter komende zomer pas de overstap maken, maar Barcelona gaat toch proberen om hem deze maand al aan te trekken.



Behalve Rabiot lijkt Barcelona zich ook te gaan versterken met Jean-Clair Tobidio. De 19-jarige verdediger heeft een aflopend contract bij Toulouse en zal transfervrij de overstap maken. Manchester City en Juventus hadden eveneens belangstelling voor de jonge centrumverdediger. De in Frans-Guyana geboren Todibo speelde voor Les Lilas, alvorens hij in 2016 de overstap maakte naar Toulouse. Hij maakte in augustus 2016 in de Derby de la Garonne tegen Girondins Bordeaux zijn debuut in het eerste elftal en staat inmiddels op tien wedstrijden. Daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist.