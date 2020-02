AZ zwaait Europa League uit met miljoenen euro's aan bonussen

AZ kan zich volledig op de Eredivisie richten.

Donderdagavond moest er in de return van de zestiende finales van de gewonnen worden op bezoek bij LASK Linz, maar de Alkmaarders gingen met 2-0 onderuit.

Na het 1-1 gelijkspel in Alkmaar betekent de nederlaag in Oostenrijk het einde van het Europese seizoen voor het team van trainer Arne Slot.

De nummer twee van de Nederlandse competitie blijft niet achter met lege handen, want dit Europese seizoen zijn er miljoenen euro’s aan bonussen bij elkaar gespeeld.

Het Europese seizoen van begon al in juli met de tweede voorronde van de Europa League. Na een doelpuntloos gelijkspel op eigen veld tegen BK Häcken, volgde een 0-3 uitzege.

In de derde voorronde bleek het team van Arne Slot over twee wedstrijden te sterk (0-0 en 4-0) voor FC Mariupol uit Oekraïne. Toen was AZ er nog steeds niet, want in de play-offs stond een tweeluik met het Belgische Royal Antwerp op het programma.

Ook deze ronde werd overleefd, waardoor kwalificatie voor de groepsfase een feit was. De UEFA keerde een startpremie van 2,92 miljoen euro uit.

Een overwinning in de groepsfase van de Europa League levert iedere club een bonus van 570.000 euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor 190.000 euro.

In de wedstrijden tegen Partizan Belgrado (uit, 2-2), (thuis, 0-0), FK Astana (thuis, 6-0), FK Astana (uit, 0-5), Partizan Belgrado (thuis, 2-2) en Manchester United (uit, 4-0) pakte AZ in totaal negen punten, goed voor een bedrag van 1.710.000 euro.

Net als in de werd er ook in de Europa League een extra startpremie verdeeld op basis van de coëfficiëntenranglijst. De UEFA stelde totaal 84 miljoen euro beschikbaar. Deze pot wordt verdeeld in delen van 71.430 euro.

De laagst geklasseerde deelnemer van de groepsfase van de Europa League (Ferencváros) ontvangt zodoende 71.430 euro, terwijl de hoogst geklasseerde club ( ) 48 van deze delen krijgt: 3,42 miljoen euro. AZ was de nummer 37 en ontving daarom een bonus van 857.160 euro.

AZ plaatste zich in de groepsfase als nummer twee voor de knock-outfase van de Europa League en ontving daarom een bonus van 500.000 euro. Manchester United werd groepswinnaar en kreeg een miljoen euro uitgekeerd.

Wanneer AZ erin was geslaagd om ook de achtste finales te bereiken, dan had de club nog eens 1,1 miljoen euro verdiend. Nu blijft de teller steken op een totaalbedrag van 5.987.160 euro.