Ajax verwelkomt met Ünüvar nieuw gezicht op de training

Naci Ünüvar heeft vrijdag voor het eerst met de A-selectie van Ajax meegetraind.

In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen sc haalde trainer Erik ten Hag het toptalent uit de jeugdopleiding bij zijn training. Het was de eerste keer dat de zestienjarige middenvelder zijn gezicht liet zien bij de selectie van Ten Hag.

Ünüvar wordt bij gezien als een van de grootste talenten uit de opleiding. In mei van dit jaar tekende hij zijn eerste profcontract bij de Amsterdammers. De aanvallende middenvelder ligt tot medio 2022 vast. "Hij stond in de belangstelling van buitenlandse clubs. Het is geweldig dat hij voor ons kiest, maar concurrentie was er zeker", reageerde hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali eerder dit jaar tegenover Ajax TV.

De Nederlandse jeugdinternational won vorig seizoen ook de Abdelhak Nouri Trofee. Hij kwam in het rijtje met spelers als Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Donny van de Beek en Ryan Gravenberch. Onlangs werd Ünüvar nog geprezen in de Spaanse media nadat hij uitblonk in een wedstrijd tegen Onder-19. Bij de opening van het Estadi Johan Cruyff tekende Ünüvar voor beide doelpunten.

"Vandaag de eerste keer dat ik met het eerste van Ajax meetrain", reageert Ünüvar op Twitter bij Ajax. In een andere video is te zien hoe hij met een knuffel een warm welkom krijgt van Hakim Ziyech.

Ünüvar neemt het zaterdag met Ajax Onder-19 op tegen Onder-19. Aanstaande dinsdag krijgt het hoogste jeugdteam van Ajax bezoek van OSC in de UEFA Youth League.