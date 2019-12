'ADO onderhandelt in Midden-Oosten met beoogde nieuwe trainer'

Maurice Steijn is topkandidaat om aan de slag te gaan als trainer van ADO Den Haag.

Volgens De Telegraaf i s algemeen directeur Mohammed Hamdi afgereisd naar de Verenigde Arabische Emiraten om te onderhandelen met de coach, die sinds zijn ontslag bij Al Wahda zonder club zit. Hij is vanaf 1 januari beschikbaar en moet Alfons Groenendijk opvolgen.

Steijn is geen onbekende bij . De 46-jarige trainer stond tussen 2011 en 2014 al aan het roer bij de huidige nummer zeventien van de .

Steijn werd eerder dit jaar al na enkele wedstrijden ontslagen bij Al Wahda. De afgelopen weken werd hij in verband gebracht met en , maar hij lijkt nu voor een terugkeer naar Den Haag te staan.

Groenendijk maakte afgelopen maandag bekend dat hij vertrok bij ADO. De trainer had er geen vertrouwen meer in dat hij het tij kon keren en stapte op.

Na de bekendmaking van het vertrek van Groenendijk werd Steijn al snel gelinkt aan ADO. De naam van Martin Jol werd na het vertrek van Groenendijk meteen genoemd, wist Omroep West.

De voormalig speler van het toenmalige FC Den Haag was onlangs, in de rol van commissaris, nog betrokken bij ADO. De oefenmeester heeft echter laten weten momenteel wegens 'omstandigheden' niet beschikbaar te zijn, in welke hoedanigheid dan ook.