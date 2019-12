AD: Lasse Schöne kan stap omhoog maken binnen Serie A

Lasse Schöne gaat Genoa mogelijk verlaten voor Napoli, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

De 33-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer over van en is vaste basisspeler bij de hekkensluiter van de . ziet in de Deen volgens de krant de gewenste spelverdeler op het middenveld.

De club uit Napels wil Amin Younes in de deal betrekken. De ex-aanvaller van Ajax zou op zijn beurt de overstap naar Genoa moeten maken.

Eerder deze week bracht de journalist Nicoló Schira van La Gazzetta dello Sport naar buiten dat Genoa in januari verschillende spelers wil aantrekken in de strijd tegen degradatie.

Daarvoor moet echter wel ruimte worden gemaakt in het budget. Schöne, een van de grootverdieners bij de degradatiekandidaat met een contract tot medio 2021, staat daarom naar verluidt op de nominatie om te vertrekken.

Mogelijk vervolgt hij zijn loopbaan bij Napoli. Mochten beide clubs tot een akkoord komen, dan bewandelt Younes mogelijk de omgekeerde weg. De Duitse buitenspeler heeft bij Napoli een bijrol.

Hij verliet Ajax in de zomer van 2018 voor een avontuur in de Serie A, maar vooralsnog is zijn dienstverband bij Napoli geen succes. Dit seizoen kwam de bankzitter niet verder dan 148 speelminuten in alle competities.