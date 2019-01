Aad de Mos ziet 'hongerig' Ajax als favoriet voor landstitel

Aad de Mos rekent erop dat Ajax aan de haal gaat met de landstitel en hij acht de Amsterdammers ook favoriet om de KNVB Beker op te eisen.

De gepensioneerde oefenmeester kijkt op verzoek van het Algemeen Dagblad naar de tweede seizoenshelft in Nederland en waagt zich aan een aantal gedurfde voorspellingen. Hij denkt dat de 'uitstekende' selectie van trainer Erik ten Hag de doorslag gaat geven bij Ajax. De balans is wat hem betreft ideaal om te oogsten.

“De hele selectie heeft scorend vermogen en ze hebben met André Onana een keeper van topniveau. Daarnaast hebben ze het nog in eigen hand, want PSV komt op 31 maart naar Amsterdam en in die wedstrijd verwacht ik een overwinning voor Ajax”, meent De Mos. PSV vangt de tweede seizoenshelft aan met een totaal van 48 punten uit zeventien wedstrijden, terwijl nummer twee Ajax halverwege het seizoen op 46 punten staat.

Toch acht De Mos de Amsterdammers favoriet, zoals hij ook verwacht dat Ajax beslag gaat leggen op het bekertoernooi. "Ajax wint dit jaar de dubbel. Na een periode van zo'n lange droogte is de honger groot in Amsterdam. Die honger naar prijzen is erg belangrijk om tot het uiterste te kunnen gaan. Natuurlijk hebben ze Europees de laatste jaren wel gepresteerd, maar Ajax moet gewoon weer eens een prijs winnen."

Onderaan ziet het er wat De Mos niet goed uit voor De Graafschap, wat in zijn ogen de zwakste ploeg van de Eredivisie is en gaat degraderen. Als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie gaat hij voor FC Twente, wat bezig is aan een opmars. "Ze raken gewoon steeds beter op elkaar ingespeeld. Bovendien is Oussama Assaidi dicht bij zijn rentree, die kan erg belangrijk worden in de titelrace."