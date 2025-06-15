J2 リーグ
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3 - 3
終了
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安部大晴 38'W. Shimoguchi 52' (og)フアン・デルガド 81'
オリオラサンデー 14', 55'カプリニ 45' + 2'
(HT 1-2) (終了 3-3)

V・ファーレン長崎 対 大宮アルディージャ結果＆スタッツ,