J2 リーグ
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3 - 4
終了
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フアン・デルガド 45' + 1', 75', 90' + 2'
Y. Yamashita 37' (pk)N. Ishiwatari 51'N. Kase 68'遠藤ロイ 78'
(HT 1-1) (終了 3-4)

V・ファーレン長崎 対 いわきFC結果＆スタッツ,