エールディビジ
team-logo
4 - 0
終了
team-logo
シモンオルソン 47'ルーク・ブラウウェルズ 50'イオンニコラエスク 70', 84'
(HT 0-0) (終了 4-0)

SCヘーレンフェーン 対 NACブレダ結果＆スタッツ,