エールディビジ
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3 - 1
終了
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M. Lukovic 5'イリアス・セバウイ 57'M. Linday 90' + 4'
Z. Buurmeester 76'
(HT 1-0) (終了 3-1)

SCヘーレンフェーン 対 AZアルクマール結果＆スタッツ,