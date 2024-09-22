エールディビジ
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2 - 1
終了
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ジェイコブ・トレンスコウ 12'イオンニコラエスク 69'
L. Valente 9'
(HT 1-1) (終了 2-1)

SCヘーレンフェーン 対 フローニンゲン結果＆スタッツ,