エールディビジ
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3 - 3
終了
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M. Lukovic 33'E. van Ee 53'E. Gurbuz 90' + 3'
D. Rots 3'G. Lagerbielke 23'リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル 62'
(HT 1-2) (終了 3-3)

SCヘーレンフェーン 対 トゥウェンテ結果＆スタッツ,