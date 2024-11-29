エールディビジ
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1 - 1
終了
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レヴィ・スマンス 27'
モハメッド・アミンタレン 90' + 1' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-1)

SCヘーレンフェーン 対 ヴァールヴァイク結果＆スタッツ,