エールディビジ
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2 - 1
終了
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ジェイコブ・トレンスコウ 14'J. Ritmeester van de Kamp 36' (og)
ジュニアカディール 9'
(HT 2-1) (終了 2-1)

SCヘーレンフェーン 対 アルメレシティFC結果＆スタッツ,