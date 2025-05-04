ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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マクシミリアンエゲシュタイン 44'ピエロ・インカピー 48' (og)
フロリアン・ヴィルツ 82'ヨナタン・ター 90' + 3'
(HT 1-0) (終了 2-2)

SCフライブルク 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,