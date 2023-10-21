ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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堂安律 26'ヴィンチェンツォグリフォ 45' + 2' (pk)
ゴンサロ・パシエンシア 15'
(HT 2-1) (終了 2-1)

SCフライブルク 対 ボーフム結果＆スタッツ,