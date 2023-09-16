ブンデスリーガ
team-logo
2 - 4
終了
team-logo
ルーカス・ヘーラー 45' + 3'ニコラス・ヘフラー 45' + 6'
マッツ・フンメルス 11', 88'ドニエル・マレン 60'マルコ・ ロイス 90' + 2'
(HT 2-1) (終了 2-4)

SCフライブルク 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,