リガポルトガル
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1 - 2
終了
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ダリオ・ポヴェダ 15'
A. Carreras 21'エヴァンゲロス・パブリディス 54'
(HT 1-1) (終了 1-2)

SCファレンセ 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,