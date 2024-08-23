リガポルトガル
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0 - 5
終了
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ヴィクトル・ギョケレス 27', 41' (pk), 66'ルーカスアフリカ 69' (og)マーカス・エドワーズ 81'
(HT 0-2) (終了 0-5)

SCファレンセ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,