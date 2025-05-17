リガポルトガル
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1 - 2
終了
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アンジェロ・ネト 45' + 7' (pk)
ガブリエルシルバ 42'セルヒオ・アラウホ 48'
(HT 1-1) (終了 1-2)

SCファレンセ 対 サンタ クララ結果＆スタッツ,