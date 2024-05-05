リガポルトガル
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3 - 2
終了
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ゴンサロシルバ 36'マテウス 45'ブルーノ・ドゥアルテ 65'
Fabricio Garcia 45' + 2'ロドリゴ・ゴメス 52'
(HT 2-1) (終了 3-2)

SCファレンセ 対 エストリル結果＆スタッツ,